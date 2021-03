Corona-Krise : Ex-Weltmeisterin Schwanitz für Olympia-Verschiebung auf 2024

Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat sich für eine erneute Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio bis ins Jahr 2024 ausgesprochen.

Arena Torun | So könne man die Vier-Jahres-Periode wiederherstellen, sagte Schwanitz im Deutschlandfunk. „Dann hat die Welt Zeit, mit Corona zu leben. Und dann geht es nicht mehr um Angst, sondern dann geht es tatsächlich wieder um den Sport“, sagte Schwanitz, die am Freitag Bronze bei der Hallen-EM geholt hatte. Die Sommerspiele in Paris (2024) und Los Angeles (20...

