Formel 1 : Fan-Rückkehr trotz Corona - Hamilton sorgt sich

Die Formel 1 vollzieht in dieser Woche einen weiteren Schritt zurück zur Normalität. Mehr als 100.000 Zuschauer werden am Rennwochenende im österreichischen Spielberg erwartet. Nicht jeder findet das gut.

Spielberg | Ganz wohl ist Lewis Hamilton beim Gedanken an volle Tribünen nicht. „Ich bin da eher auf der vorsichtigen Seite und würde es langsam aufbauen, anstatt gleich wieder Vollgas zu geben“, sagte der Formel-1-Weltmeister mit Blick auf die Fan-Rückkehr in Zeiten der Corona-Pandemie. Bei seinem Heimspiel in zweieinhalb Wochen dürfen im englischen Silversto...

