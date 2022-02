Transfers : FC Augsburg verleiht Cordova an Blitzer-Club Salt Lake City

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht seinen venezolanischen Stürmer Sergio Cordova für ein Jahr in die USA zu Real Salt Lake City.

„Er wollte eine Veränderung”, sagte Trainer Markus Weinzierl. Die Saison in der Major League Soccer beginnt Ende Februar. Cordova war im Sommer 2017 aus seiner Heimat von Caracas FC nach Augsburg gewechselt, er wurde aber nie Stammspieler. In der vergangenen Saison war der Stürmer an Arminia Bielefeld ausgeliehen. In diesem Winter hat der FCA Stürmer R...

