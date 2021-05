Tennisstar : Federer sieht French Open als Vorbereitung auf Wimbledon

Tennisstar Roger Federer sieht die French Open in diesem Jahr nur als Vorbereitung für den Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Genf | „Das klingt komisch, aber so ist es nun einmal. Ich würde gerne sagen, dass Paris mein großes Ziel ist, aber soweit bin ich noch nicht“, sagte Federer in Genf. Beim dortigen Sandplatz-Turnier kehrt der 39 Jahre alte Schweizer nach mehr als zwei Monaten Pause auf die ATP-Tour zurück. Zuletzt hatte Federer beim Turnier in Doha im März sein Comeback n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.