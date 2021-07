Tennis in Wimbledon : Federer würdigt Djokovic: „Wird schwer zu schlagen sein“

Roger Federer hat seinen langjährigen Tennis-Rivalen Novak Djokovic in den höchsten Tönen gelobt und gönnt ihm seine Erfolge.

London | Der Serbe könnte in Wimbledon mit dem Gewinn seines 20. Grand-Slam-Titels am kommenden Sonntag zu den Rekordsiegern Federer und Rafael Nadal aufschließen. „Er verdient es. Er hat extrem hart gearbeitet. Gleichzeitig spielt er auch großartig. Er wird schwer zu schlagen sein“, sagte Federer nach seinem Achtelfinal-Einzug am Samstagabend in London. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.