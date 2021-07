Grand-Slam-Turnier : Federer zieht in dritte Runde von Wimbledon ein

Der achtmalige Sieger Roger Federer hat den Sprung in die dritte Runde von Wimbledon geschafft.

London | Beim Grand-Slam-Turnier in London schlug der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste den Franzosen Richard Gasquet 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. Nächster Gegner des 39 Jahre alten Schweizers ist der an Nummer 29 gesetzte Brite Cameron Norrie. In der ersten Runde hatte Federer noch erheblich mehr Mühe gehabt und vor dem fünften Satz von der verletzungsbeding...

