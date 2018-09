Korruptionsskandal : FIFA-Ethikkommission sperrt drei Funktionäre lebenslang

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes hat die drei Funktionäre Aaron Davidson, Costas Takkas und Miguel Trujillo im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals lebenslang gesperrt.

von dpa

19. September 2018, 17:43 Uhr

Zudem wurde gegen das Trio eine Geldstrafe in Höhe von jeweils einer Million Schweizer Franken verhängt, wie die FIFA mitteilte. Die drei Funktionäre waren allesamt beim Schmiergeld-Prozess in New York schuldig gesprochen worden.

Davidson war einst Vorstandsvorsitzender der nordamerikanischen Fußball-Liga (NASL) und Präsident des Marketingunternehmens Traffic Sports. Takkas arbeitete als Funktionär für den CONCACAF-Verband und galt als Vertrauter des bereits verurteilten Ex-FIFA-Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Trujillo war als Spielervermittler und in einem Sportberatungsunternehmen tätig. In den drei Fällen geht es um Betrug, Geldwäsche und Verschwörung. Fraglich ist allerdings, ob die Ethikkommission die Strafzahlung auch durchsetzen kann.