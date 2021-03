Tischtennis : Filus erreicht Finale in Katar - Aus für Ovtcharov

Der deutsche Tischtennis-Profi Ruwen Filus hat überraschend das Endspiel des zweiten WTT-Turniers in Katar erreicht.

Doha | Im Halbfinale gewann der 32-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell in 4:2 Sätzen gegen den Slowenen Darko Jorgic, der in der Bundesliga für den deutschen Meister 1. FC Saarbrücken spielt. Filus hatte in den Runden zuvor schon die Weltklasse-Spieler Lin Yun-Ju (Taiwan), Jun Mizutani (Japan) und Jang Woojin (Südkorea) besiegt. Die Siegesserie von Dimitrij O...

