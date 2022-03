Basketball : Final Four der Euroleague von Berlin nach Belgrad verlegt

Das Final Four der Basketball-Euroleague wird von Berlin nach Belgrad verlegt. Dies teilten die Organisatoren des höchsten europäischen Clubwettbewerbs mit.

Auch der Termin ändert sich mit dem Standortwechsel. Statt wie bisher geplant am 27. Mai und 29. Mai 2022 werden die Halbfinals und das Endspiel nun am 19. und 21. Mai ausgetragen. Grund für die Verschiebung sind die Pandemie-Maßnahmen in Serbien, die in der Stark-Arena eine Vollauslastung garantieren. „Die Entscheidung wurde mit dem Ziel getroffen, Eu...

