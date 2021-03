Nordische Ski-WM : „Finale dahoam“ in Gold: Geiger veredelt verrückte WM-Reise

Anders als der FC Bayern hat Skispringer Karl Geiger sein „Finale dahoam“ gewonnen. Mit Gold im Team und einer triumphalen WM-Woche erfüllen sich für den Allgäuer Kindheitsträume. Von einem Denkmal im „Weltmeister-Ort“ will er aber erstmal nichts wissen.

Oberstdorf | Den beeindruckenden Medaillensatz wird Karl Geiger schnell zur Seite legen, wenn er nach einer Bilderbuch-WM seine Familie um Tochter Luisa wieder in die Arme schließen darf. Die wunderschönen Erinnerungen an zweimal Gold im Mixed und im Team, je einmal Silber und Bronze in seinem geliebten Schanzen-Wohnzimmer Oberstdorf werden dem bescheidenen deu...

