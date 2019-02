Im Schweizer «Tages-Anzeiger» : FIS-Chef Kasper zu Diktatoren-Aussage: «Missverständnis»

Skiweltverbands-Präsident Gian Franco Kasper hat sich für seine umstrittenen Äußerungen in einem Interview mit dem Schweizer «Tages-Anzeiger» entschuldigt.

von dpa

07. Februar 2019, 17:43 Uhr

«Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Missverständnis und bedaure, dass dadurch den Athleten, die an den Weltmeisterschaften in Are teilnehmen, die Aufmerksamkeit genommen wurde», schreibt er in einer auf der FIS-Homepage veröffentlichten Stellungnahme.

Kasper war in dem Interview zitiert worden, dass es aus geschäftlicher Sicht einfacher sei, mit Sportgroßereignissen in Diktaturen zu gehen: «Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten.»

Die Aussagen seien nicht wörtlich zu nehmen gewesen, aber das sei nicht klar geworden und dafür wolle er sich entschuldigen, schrieb Kasper.