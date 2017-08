Löwen mit Zittersieg : Flensburgs Handballer feiern souveränen 37:23-Auftaktsieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Bester Werfer der Flensburger war Lasse Svan mit elf Treffern, für Lübbecke warf Ante Kaleb fünf Tore. In seinem ersten Bundesliga-Pflichtspiel als SG-Trainer hatte Maik Machulla seine Mannschaft nahezu perfekt eingestellt. Den Gast aus Ostwestfalen beherrschte das Team klar. Schon als der Flensburger Keeper Rasmus Lind mit dem Pausenpfiff einen Siebenmeter von Pontus Zetterman abwehrte, war die Entscheidung gefallen. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel baute Spielmacher Rasmus Lauge mit seinem Treffer zum 22:12 die Führung der Gastgeber erstmals auf zehn Treffer aus.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hat sich zum Saisonauftakt zu einem glücklichen Sieg gezittert. Der Meister setzte sich vor 3764 Zuschauern mit 26:24 (16:14) beim TBV Lemgo durch, zu überzeugen wussten die Mannheimer aber über weite Strecken der Partie nicht. Spielmacher Andy Schmid führte die Löwen mit insgesamt sieben Treffern zum Sieg. Für den TBV erzielte Fabian van Olphen sechs Tore.

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel führten die Lemgoer, die in der vergangenen Spielzeit nur knapp dem Abstieg entgangen waren, mit 14:12. Vier Treffer in Serie sorgten dann für die Pausenführung der Mannheimer, deren Spiel aber auch in der zweiten Hälfte sehr fehlerbehaftet blieb. Torhüter Andreas Palicka half mit seinen Paraden für die Löwen, den Sieg in einem schwachen Spiel zu sichern.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 16:48 Uhr