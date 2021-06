NHL : Fleurys Patzer kostet Golden Knights fast den Sieg

Ein Patzer von Ausnahmetorwart Marc-Andre Fleury hat die favorisierten Vegas Golden Knights in den NHL-Playoffs gegen den Außenseiter Montreal Canadiens den fast schon sicheren Sieg gekostet.

Montréal | Nach dem durch Fleurys Fehler ermöglichten Ausgleich zum 2:2 keine zwei Minuten vor Schluss traf Josh Anderson in der Verlängerung ein zweites Mal und entschied die Partie mit 3:2 für die Kanadier. In der Halbfinal-Serie auf dem Weg ins Finale um den Stanley Cup führen die Canadiens nun 2:1, obwohl sie ohne ihren erst am Spieltag positiv auf Corona ge...

