American Football : Flores bekommt Unterstützung in NFL-Diskriminierungsklage

Football-Trainer Brian Flores will an seiner Diskriminierungsklage gegen die NFL auch im Fall einer neuen Stelle bei einem Team festhalten.

Das machte der 40-Jährige am Mittwoch bei mehreren Auftritten mit seinen Anwälten im US-Fernsehen klar. Bei den New Orleans Saints und den Houston Texans ist er einer der Kandidaten für den Posten des Cheftrainers. „Ich würde liebend gern ein NFL-Team anführen”, sagte Flores bei ESPN. Er erhoffe sich durch die Klage eine Veränderung im Denken und in de...

