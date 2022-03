Team Haas : Formel-1-Fahrer Mick Schumacher will von Magnussen lernen

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher will auch durch das interne Duell mit seinem neuen Stallrivalen Kevin Magnussen weiter reifen.

„Ich kann daraus mehr lernen und ich kann mich messen. Ich habe den Druck, den ich für mich nutzen kann“, sagte der 22-Jährige bei einer Medienrunde am Rande der Testfahrten in Bahrain. Nach dem Aus des Russen Nikita Masepin, der im teaminternen Duell 2021 in den meisten Fällen das Nachsehen hatte, fährt der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael ...

