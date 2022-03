Motorsport-Königsklasse : Formel-1-Star Max Verstappen: Bin zu Recht Weltmeister

Formel-1-Pilot Max Verstappen hält sich trotz der heftigen Diskussionen um das denkwürdige Finale gegen Lewis Hamilton für den verdienten Weltmeister.

„Ich verstehe, dass er aufgebracht und unglücklich mit der Situation war. Ich hätte so auch keine WM verlieren wollen. Aber ein Blick auf die gesamte Saison zeigt, dass ich verdient Weltmeister geworden bin“, sagte der 24-Jährige im Interview der „Welt am Sonntag“. In dem irren WM-Finale am 12. Dezember 2021 hatte der mittlerweile abgesetzte Rennleiter...

