Großer Preis von Mexiko : Entscheidet Verstappen die WM für Hamilton?

Max Verstappen will Sebastian Vettel die letzte Rest-Hoffnung im Kampf um den Formel-1-Titel rauben. Der 21 Jahre alte Niederländer setzt beim Großen Preis von Mexiko am Sonntag auf Sieg.

von dpa

25. Oktober 2018, 18:44 Uhr

«Das ist definitiv die beste Chance für uns», sagte Verstappen bei der Pressekonferenz in Mexiko-Stadt zu den Siegaussichten für Red Bull in den drei noch verbleibenden Saisonrennen. «Ich erwarte, dass wir hier stärker sind als in Austin», sagte Verstappen, der beim Rennen zuvor in den USA Zweiter hinter Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen geworden war.

Vor einem Jahr konnte Verstappen das Rennen in Mexiko auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez für sich entscheiden. Er ist zudem der Pilot mit den meisten Führungsrunden auf dem nur 4,3 Kilometer langen Kurs seit der Formel-1-Rückkehr nach Mexiko in der Saison 2015.

Würde Verstappen wieder gewinnen, stünde Lewis Hamilton von Mercedes vorzeitig als Weltmeister fest. Verfolger Vettel kann im Ferrari die vorzeitige Krönung nur verhindern, wenn er gewinnt und Hamilton dabei nicht über Platz acht hinauskommt.