Vor Silverstone-Rennen : Formel-1-Show auf dem Trafalgar Square in London

Vor dem Großen Preis von Großbritannien am Wochenende ist am Mittwoch auf dem Trafalgar Square in London eine große Show mit allen zehn Teams geplant. Das gab es in der Motorsport-Königsklasse außerhalb eines Grand-Prix-Wochenendes noch nie.

«Wir meinen, dass es keinen besseren Weg gibt, die bisherige Saison zu feiern, als dieses bahnbrechende Ereignis in London vor dem britischen Grand Prix», sagte Formel-1-Managementdirektor Sean Bratches in einer Mitteilung.

Für die meisten Teams ist es zugleich ein Heimspiel, auch das deutsche Werksteam Mercedes hat zwei Fabriken nahe London. Neben den zehn Rennställen, aktuellen und ehemaligen Fahrern sollen auch nicht näher genannte Stars für Formel-1-Flair zwei Tage vor dem ersten Freien Training auf dem Silverstone Circuit sorgen.

Ungewöhnlich bis zum Führungswechsel und dem Machtende von Bernie Ecclestone: Das Event, das bereits mittags vor allem für Schüler beginnt, wird ab 19.00 MESZ unter anderem auf www.f1.com/F1live und bei youtube (www.youtube.com/formula1) übertragen.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 14:12 Uhr