Kämpfermentalität : Hamilton über Kindheit: «Junge, wir geben niemals auf»

«Er lehrte mich, niemals aufzugeben. Auf eine harte Tour. Er steckte mich in einen Boxring. Dort hat mich ein Kerl so richtig verprügelt. Mein Vater aber schickte mich immer wieder hin, obwohl ich das wirklich nicht wollte. Doch er sagte: Junge, wir geben niemals auf», sagte der Mercedes-Pilot in einem Interview der «Welt am Sonntag» über seinen Vater Anthony. Seitdem lebe der dreimalige Weltmeister «jeden Tag, als sei er mein letzter».

Hamilton hob nochmals hervor, wie sehr ihn der Titelkampf mit Ferrari-Star Sebastian Vettel antreibe. «Es ist definitiv lohnender, gegen jemanden seiner Klasse anzutreten. Außerdem hat er schon vier WM-Titel gewonnen, ich erst drei», sagte der Brite.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 05:05 Uhr