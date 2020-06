Ferrari-Pilot : Leclercs neue Lust: 24-Stunden-Klassiker von Le Mans

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat ein neues Ziel. Der 22-jährige Monegasse will irgendwann bei einem der Rennsport-Klassiker antreten, nachdem er sich bei der virtuellen Version versuchte und dabei nicht nur mit der Konkurrenz zu kämpfen hatte, sondern auch mit Serverproblemen.

14. Juni 2020, 15:56 Uhr

«Jetzt will ich noch wirklich in Le Mans fahren», schrieb Leclerc bei Twitter nach den virtuellen 24 Stunden auf dem simulierten Kurs in Frankreich. Die ersten acht, neun Stunden seien ein großer Spaß im Kampf um die Positionen gewesen, meinte der Ferrari-Fahrer. Nach dem technischen Problem sei es nur noch darum gegangen, den virtuellen Wagen ins Ziel zu bringen. In seiner Klasse wurde er auf Rang 18 gewertet.

Er wäre nicht der erste Pilot der Motorsport-Königsklasse bei dem 24-Stunden-Klassiker. Nico Hülkenberg aus Emmerich konnte das Rennen 2015 sogar gewinnen. In der Formel 1 ist er in diesem Jahr nicht mehr vertreten.