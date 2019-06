Toto Wolff : Mercedes-Teamchef rät Sohn: Lieber nicht Rennfahrer werden

Formel-1-Teamchef Toto Wolff (47) rät seinem Sohn vom Motorsport ab.

23. Juni 2019, 11:12 Uhr

«Ich würde mir wünschen, dass er kein Rennfahrer wird. Weil es gefährlich ist. Und ich weiß auch nicht, ob es mir viel Spaß machen würde, dem Kind am Wochenende im Kart oder anderen Rennautos zuzusehen», sagte der Österreicher der «Bild am Sonntag». Wolff führt seit 2013 den Mercedes-Rennstall mit Superstar Lewis Hamilton. In den vergangenen fünf Jahren holten die Silberpfeile stets den WM-Titel.

Ihrem Filius Jack wollen Wolff und seine Frau Susie, ebenfalls eine frühere Rennfahrerin, aber die Augen für andere berufliche Möglichkeiten öffnen. «Er soll selbst herausfinden, was er liebt», sagte Susie Wolff in dem gemeinsamen Interview.