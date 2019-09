Formel-2-Talent : Mick Schumacher: «Die Formel 1 ist ganz klar mein Ziel»

Nachwuchs-Rennfahrer Mick Schumacher strebt in die Königsklasse des Motorsports. «Ja, die Formel 1 ist ganz klar mein Ziel», bekräftigte der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in einem Interview des Portals «Sportbuzzer».

28. September 2019, 09:14 Uhr

In einem am Freitag vom Fernsehsender Sky ausgestrahlten Gespräch hatte Schumacher einen Wechsel in die Formel 1 bereits im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung solle in den kommenden Wochen fallen. Schumacher ist Teil des Ferrari-Nachwuchsprogramms.

Der Formel-2-Pilot liegt in der Gesamtwertung der höchsten Nachwuchsrennserie vier Rennen vor dem Saisonende auf dem elften Gesamtrang. «Ich kann nicht sagen, dass ich hundertprozentig zufrieden bin, aber auch nicht, dass ich wirklich unzufrieden bin», sagte er dem «Sportbuzzer». «Dieses Jahr war viel Pech dabei, viele Punkte sind dadurch liegen geblieben, durch technische Probleme, sicher auch ab und zu durch Fehler, die ich gemacht habe und zu denen ich stehe.» Schumacher absolviert für das italienische Prema-Team aktuell sein erstes Jahr in der Formel 2.