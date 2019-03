Ex-Pilot beim Bezahlsender : Ralf Schumacher wird Sky-Experte für die Formel 1

Ralf Schumacher wird in der neuen Formel-1-Saison als TV-Experte Rennen beim Bezahlsender Sky kommentieren. Der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher sei bei der Mehrzahl der Grand Prix an der Seite von Moderator Sascha Roos zu hören und zu sehen, teilte der Sender mit.

von dpa

11. März 2019, 12:50 Uhr

Der 43 Jahre alte Ralf Schumacher bestritt selbst 180 Rennen in der Formel 1 und kam sechsmal als Sieger ins Ziel. «Die Formel 1 ist immer interessant, ich habe das Thema ja nicht ausgeblendet. Das war für mich eine leichte Entscheidung», sagte Schumacher der Deutschen Presse-Agentur.

Der frühere Rennfahrer hatte in der Vergangenheit bereits Gast-Einsätze als Experte am RTL-Mikrofon übernommen. Er habe dies immer «recht gern gemacht», sagte Schumacher. Analysieren wird der gebürtige Rheinländer das Geschehen aus dem Sky-Studio in München. Direkt von der Rennstrecke wird Reporterin Sandra Baumgartner Interviews und Informationen liefern.

Zudem greift Sky in dieser Saison auf Material der britischen und italienischen Partnersender zurück. Dort treten die früheren Weltmeister Damon Hill, Jenson Button und Jacques Villeneuve als Experten auf.

Sky überträgt nach einem Jahr Pause wieder die Formel 1 in Deutschland. Der neue Vertrag dauert nach Angaben des Senders zwei Jahre. Bei Sky sollen alle 21 Renn-Wochenenden vom ersten Freien Training bis zum Rennen komplett live zu sehen sein, während des Renngeschehens gebe es keine Werbeunterbrechungen. Im Free-TV zeigt weiter RTL alle Saisonläufe.