Formel 1 : Verstappen mag keinen Strandurlaub

Rennfahrer Max Verstappen (22) hält nichts von einem Strandurlaub.

20. November 2019, 10:27 Uhr

«Ich mag vor allem den Sand am Strand nicht. Man hat ihn überall, zwischen den Fingern, in den Schuhen, das ist nicht meins», sagte der Formel-1-Pilot aus den Niederlanden der «Sport Bild». Trotz seiner für ihre flachen Landschaften bekannten Heimat würde er eine Reise in die Berge bevorzugen, ließ der Red-Bull-Fahrer wissen. «In den Bergen kann es auch heiß werden», erklärte Verstappen. Die Formel 1 geht nach dem nächsten Rennen in Abu Dhabi in die Winterpause. Verstappen hatte zuletzt den Grand Prix in Brasilien gewonnen und ist WM-Dritter.