Formel 1 : Vettel: Gehe davon aus, noch weiter zu fahren

Sebastian Vettel stellt sich derzeit nicht auf ein Karriereende nach Auslaufen seines aktuellen Vertrags bei Ferrari ein.

Avatar_prignitzer von dpa

15. November 2019, 05:50 Uhr

Im Moment wisse er nicht, wie seine Zukunft in der Formel 1 nach dem Ende der nächsten Saison aussehe - solange gilt noch sein Kontrakt mit dem italienischen Traditionsrennstall. «Aber ich gehe davon aus, dass ich nach nächstes Jahr noch weiter fahre», sagte Vettel beim Großen Preis von Brasilien dem Bezahlsender Sky.

Der 32 Jahre alte gebürtige Heppenheimer fährt seit der Saison 2015 für Ferrari. Am 17. November wird er sein 100. Rennen für die Scuderia bestreiten. Der Traum vom WM-Titel erfüllte sich auch im fünften Jahr nicht. Vettel will sich aber zumindest den dritten Platz im WM-Klassement sichern hinter dem sechsmaligen Champion Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

In seinem vorerst letzten Ferrari-Jahr wird Vettel 2020 wieder zusammen mit dem 22 Jahre alten Monegassen Charles Leclerc antreten. Er wird allerdings aller Voraussicht nach der einzige deutsche Fahrer sein, nachdem Landsmann und Renault-Pilot Nico Hülkenberg am Donnerstag in Interlagos vor den Toren von São Paulo sein Formel-1-Aus für die kommende Saison bestätigt hatte.