Drittes Jahr für die Scuderia : Vettel: Neuer Vertrag bei Ferrari zählt im Moment nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Claude Paris 1 von 1

Das sei im Moment kein Thema. Vettels Vertrag endet nach dieser Saison. Sein Augenmerk gilt einzig dem Titelkampf in dieser Saison mit WM-Verfolger Lewis Hamilton von Mercedes. «Wir konzentrieren uns auf dieses Jahr, auf jede einzelne Station», betonte Vettel. «Die ganze Truppe in Maranello ist drauf und dran, das Momentum aufrechtzuerhalten. Das ist unser Hauptziel.»

Vettel fährt im dritten Jahr für die Scuderia. Nach einer vielversprechenden ersten Saison 2015 mit drei Siegen konnte Vettel im Ferrari 2016 kein Rennen gewinnen. In diesem Jahr führt der 29 Jahre alte gebürtige Heppenheimer das Klassement seit dem Auftaktsieg in Australien an, vor dem siebten Saisonrennen hat Vettel 25 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Video mit Infos zum Kanada-Grand-Prix

Vorschau-Stimmen

Neuigkeiten auf Homepage Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve bei Twitter

Formel-1-Fahrerfeld

Regeländerungen zur Saison 2017

Fahrerwertung

Informationen zum Mercedes

Informationen zum Ferrari

Homepage Sebastian Vettel

Hülkenberg bei Twitter

Wehrlein bei Twitter

Homepage Lewis Hamilton

Fragen und Antworten mit Lewis Hamilton auf Formel-1-Homepage

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 18:45 Uhr