Starspieler : Frankreichs Volleyballer bei EM zunächst ohne Ngapeth

Frankreichs Volleyballer müssen bei der Europameisterschaft vorerst auf ihren Superstar Earvin Ngapeth verzichten.

10. September 2019, 16:23 Uhr

Wie der Europäische Verband CEV mitteilte, soll der 28 Jahre alte Außenangreifer wegen einer Muskelverletzung mindestens die ersten drei Partien ausfallen. Frankreich startet am 12. September in Montpellier in die EM, die erstmals in vier Ländern ausgetragen wird. In Gruppe A warten auf Frankreich fünf Partien.