NBA : Franz Wagner einer von zwölf Neulingen bei „Rising Stars”

Basketball-Profi Franz Wagner zählt nun auch offiziell zu den vielversprechendsten Talenten in der NBA und darf in knapp drei Wochen im Rahmenprogramm des All Star Games mitmachen.

Der 20 Jahre alte Berliner ist einer von zwölf NBA-Neulingen, die für Mini-Turnier der „Rising Stars” ausgewählt wurden. Das gab die Liga am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Dazu kommen zwölf Spieler, die in ihrem zweiten NBA-Jahr sind sowie vier Spieler aus der G-League. Neben Wagner sind noch zwei weitere Basketballer der Orlando Magic dabei, Jalen Suggs...

