Zweifacher Hawaii-Sieger : Frodeno will noch «ein paar Jährchen» dranhängen

Der zweimalige Hawaii-Triathlon-Sieger Jan Frodeno will seine Karriere noch einige Zeit fortsetzen. «Ich liebe diesen Sport», sagte der Sieger von 2015 und 2016 in einem Interview des ZDF-«Morgenmagazins» in Kailua-Kona.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Oktober 2019, 08:15 Uhr

«Ich komme als Athlet auf jeden Fall noch einmal hierhin zurück.» Seine Karriere will der 38-Jährige noch um «ein paar Jährchen» verlängern. Am Samstag startet der gebürtige Kölner bei der Ironman-Weltmeisterschaft über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.

«Ich habe ein gutes Bauchgefühl», sagte Frodeno. In 18 Jahren als Profisportler habe er «alle Höhen und Tiefen erlebt. Ich hoffe, dass es wieder Zeit für eine Höhe ist». Der Ironman wird seit vielen Jahren von deutschen Athleten bestimmt. Vor Frodeno gewann 2014 Sebastian Kienle, 2017 und 2018 setzte sich Patrick Lange durch. Im vergangenen Jahr war Frodeno wegen einer Hüftverletzung nur als Experte und Zuschauer an der Strecke.