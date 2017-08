WM in Kairo : Fünfkämpfer Nobis und Zillekens holen Silber in der Staffel

vergrößern 1 von 1 Foto: Jim Hollander 1 von 1

Das deutsche Duo lag zur Hälfte des Wettbewerbs noch auf Rang acht, gewann dann aber das Reiten und den Combined-Wettbewerb aus Laufen und Schießen und kämpfte sich am Abend noch auf Rang zwei. Weltmeister wurden Woongtae Jun und Woojin Hwang aus Südkorea. Platz drei ging an Pawel Tschikanau und Ilja Palaskow aus Weißrussland.

Am Mittwoch findet die Frauen-Staffel mit dem deutschen Duo Lena Schöneborn und Annika Schleu statt. Die Einzel-Finals stehen am Wochenende an.

Endergebnis Männer-Staffel

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 21:58 Uhr