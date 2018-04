Challenge Gran Canaria : Für Ironman-Weltmeister Lange beginnt die Triathlon-Saison

Ironman-Weltmeister Patrick Lange startet in die Triathlon-Rennsaison. Der 31 Jahre alte Darmstädter wird am Samstag bei der Challenge Gran Canaria über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen antreten.

von dpa

20. April 2018, 10:14 Uhr

Lange trifft unter anderen auf den 35 Jahre alten Freiburger Andreas Böcherer, der im vergangenen Jahr über diese Distanz Zweiter bei der Europameisterschaft geworden war. Lange bereitete sich zuletzt in einem Trainingslager auf Lanzarote auf seinen Saisonauftakt vor. Nach dem Rennen auf Gran Canaria hat der Hesse den Start beim Kurztriathlon-Frühjahrsklassiker im nordrhein-westfälischen Buschhütten geplant.

Am 8. Juli kommt es dann bei der Ironman-EM in Frankfurt/Main zum Gigantenduell mit Jan Frodeno. Der Weltmeister von 2015 und 2016 war vor zwei Wochen mit einem Sieg beim Halb-Ironman im kalifornischen Oceanside in die Saison gestartet. Im Oktober will Lange seinen Titel bei der WM auf Hawaii verteidigen, wo er 2017 in Streckenrekordzeit (8:01:40 Stunden) gewonnen hatte.