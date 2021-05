Eishockey-Weltmeisterschaft : Für NHL-Vertrag: Hoffnungsträger Kahun drängt auf WM-Bühne

Der WM-Hoffnungsträger heißt in diesem Jahr mal nicht Leon Draisaitl, sondern Dominik Kahun. Das muss im Hinblick auf die hohen deutschen Ambitionen nicht unbedingt ein Nachteil sein.

München | Selbst in Kanada spürte Olympia-Silbergewinner Dominik Kahun beim aktuellen Eishockey-WM-Team den Geist von Pyeongchang. Schon während der NHL-Playoffs hielt der 25 Jahre alte Stürmer den Kontakt zu den Nationalspielern in Riga und entschied sich nach dem Saison-Aus der Edmonton Oilers in Winnipeg binnen Minuten für den Trip nach Lettland. „Ich bin...

