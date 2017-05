Spielort : Fußball-EM 2024: Stuttgart will sich definitiv bewerben

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Kraufmann 1 von 1

Nach einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsausschusses soll die Stuttgarter Bewerbung nun an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übermittelt werden. Hier sei man in den letzten Zügen, sagte ein Sprecher der Landeshauptstadt. Mit welchen zehn Spielorten der Verband in das internationale Bewerberverfahren mit der Türkei als einzigem Konkurrenten einsteigt, entscheidet sich bis zum 15. September.

Zuletzt hatte es Kritik an den unklaren Kosten für Gastgeberstädte gegeben. Kaiserslautern verwarf seine Bewerbung deswegen, Dortmund äußerte Bedenken. Der DFB bot daraufhin Gespräche an. Am 7. Juni sind die Vertreter der Bewerberstädte nach Frankfurt eingeladen. Die Frist zu Bewerbung verlängerte der DFB um einen Monat bis zum 10. Juli. Erst dann ist endgültig klar, welche Städte neben Stuttgart mit ihren Stadien Austragungsort der EM sein wollen.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 16:32 Uhr