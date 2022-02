CS:GO-Turnier in Polen : G2 und Faze siegen beim Playoff-Auftakt der IEM Katowice

Vor dem Wettkampf wurde es emotional: Mit einer Rede eröffnete NaVi-Kapitän Oleksandr „s1mple“ Kostyliev die K.o.-Runde der IEM Katowice: „Wir müssen als Einheit zusammenstehen, mit unseren Fans, mit unseren Freunden, mit allen, die dieses Turnier verfolgen werden.“

Die ukrainische Organisation NaVi gehört nicht nur zu den besten Counter-Strike-Teams der Welt, sondern tritt seit Jahren mit einem Mix aus russischen und ukrainischen Spielern an. „Wir müssen vor allem menschlich bleiben“, betonte s1mple in seiner Ansprache. Danach folgte ein Spektakel für alle CS:GO-Fans in der Spodek Arena. G2 Esports besiegte zunäc...

