PGA Tour : Golf-„Hulk“ DeChambeau schlägt zu: 370 Yards übers Wasser

Der Muskelprotz unter den Golfstars hat es wieder getan: Bryson DeChambeau drischt den Ball 370 Yards weit. Selbst ein Wasserhindernis konnte „Hulk“ nicht aufhalten.

Orlando | Bryson DeChambeau riss die Arme in die Luft und die zugelassenen Fans im Bay Hill Club & Lodge jubelten, als hätte der 27 Jahre alte Golfstar aus den USA gerade das berühmte Masters-Turnier gewonnen. Dabei war es nur der Abschlag auf der sechsten Spielbahn am dritten Tag des PGA-Tour-Turniers in Orlando - aber kein gewöhnlicher. Der Golf-„Hulk“ DeC...

