Pilot ins Krankenhaus : Absturz von Werbe-Luftschiff sorgt für Schreck bei US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Charlie Riedel 1 von 1

Bei dem Unfall, der sich eine halbe Meile (rund 800 Meter) vom Golfkurs in Erin Hills ereignete, wurde der Pilot nach Angaben des Zeppelin-Betreibers mit «unbekannten Verletzungen» in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei «okay», hieß es. Die Werbung auf dem Luftschiff gehörte laut Mitteilung des US-Golfverbandes nicht zu den offiziellen Sponsoren der 117. US Open.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 20:08 Uhr