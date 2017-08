Kaymer pausiert : Belgier Pieters führt zum Start der World Golf Championship

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Palma 1 von 1

Der 25 Jahre alte Profi aus Antwerpen spielte im Firestone Country Club in Akron eine 65er-Runde. Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Dustin Johnson aus den USA begann das Turnier mit einer 68er-Runde auf dem geteilten neunten Rang.

Deutsche Golfer sind bei dem mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Einladungsturnier nicht dabei. Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer hatte den Start in Ohio wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Auch das Major-Turnier in der kommenden Woche, die PGA Championship in Charlotte/US-Bundesstaat North Carolina, wird der 32-Jährige aus Mettmann auslassen.

Leaderboard

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 09:11 Uhr