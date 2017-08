Bis heute eine Inspiration : Golf-Stars Faldo und Els loben Langer vor 60. Geburtstag

vergrößern 1 von 1 Foto: Charlie Neibergall 1 von 1

In der «Rheinischen Post» lobte der Brite Faldo seinen einstigen Rivalen als unglaublichen Champion und Partner in der damaligen Europa-Auswahl beim Ryder-Cup gegen das US-Team. «Er trägt seit einer Ära maßgeblich dazu bei, den Golfsport in Europa nach vorne zu bringen», schrieb der 60-jährige Faldo. «Und weil er einfach nicht aufhört zu spielen und zu gewinnen, definiert er nebenbei mal eben neu, wie lange man Golf auf höchstem Niveau spielen kann.»

Der 47-jährige Els erklärte, Langer sei bis heute eine Inspiration. «Für meine Generation ist Bernhard einer, zu dem wir aufgucken. Er ist ein großartiger Sportler und Gegner, und es gibt niemanden auf der Tour, der ihn nicht dafür bewundert, was für ein Mensch er ist – auf und neben dem Platz», betonte der Südafrikaner.



22.Aug.2017