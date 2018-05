PGA-Tour : Golfprofi Kaymer nur 42. in Charlotte - Day siegt

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat erneut kein Top-Resultat auf der PGA-Tour einspielen können. Der 33 Jahre alte Profi aus Mettmann beendete das Turnier in Charlotte mit insgesamt 285 Schlägen auf dem geteilten 42. Rang.

von dpa

07. Mai 2018, 07:52 Uhr

Den Sieg im US-Bundesstaat North Carolina sicherte sich Australiens Top-Spieler Jason Day (272). Der 30-Jährige kassierte für seinen zwölften Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld in Höhe von knapp 1,4 Millionen Dollar.

Der deutsche Routinier Alex Cejka (283) schloss die mit 7,7 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung auf dem 27. Platz ab. US-Star Tiger Woods (286) kam in Charlotte nicht über Rang 55 hinaus. Der gebürtige Münchner Stephan Jäger war bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

Kaymer sucht seit einer vierwöchigen Zwangspause im März wegen einer Handgelenksverletzung weiter nach seiner Form. Das Turnier in Charlotte diente dem zweimaligen Major-Sieger als Vorbereitung auf die an diesem Donnerstag beginnende Players Championship in Florida - eines der wichtigsten Turniere auf der US-Tour. 2014 konnte er das sogenannte fünfte Major des Jahres gewinnen.