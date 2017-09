Presidents Cup : Golfstar Woods bestätigt Gedanken über Karriereende

US-Golfer Tiger Woods hat Gedanken über sein Karriereende bestätigt. Während einer Pressekonferenz beim Presidents-Cup-Turniers in Jersey City (New Jersey) sagte der 41-Jährige, dass er sich ein Szenario, in dem er nicht zum Profi-Golf zurückkehre, durchaus vorstellen könne.