Golf-Altmeister : Langer zum Auftakt der Senioren-Tour Dritter auf Hawaii

Der deutsche Golf-Altmeister Bernhard Langer ist mit einem dritten Platz in die Saison der US-Senioren-Tour auf Hawaii gestartet.

von dpa

20. Januar 2019, 07:38 Uhr

Der 61-Jährige beendete das Turnier in Kailua-Kona nach einer 67er-Runde mit vier Schlägen Rückstand auf Sieger Tom Lehman und drei auf dessen zweitplatzierten US-Landsmann David Toms. Vorjahressieger Jerry Kelly war am Ende schlaggleich mit Langer, der in den vergangenen Jahren 38 Siege auf der Senioren-Tour verbuchte. Allein auf Hawaii war er bereits dreimal erfolgreich.