European Tour : Pavan siegt bei Czech Masters - Knappe gewinnt Luxus-Bett

Der italienische Golfprofi Andrea Pavan hat das Czech Masters gewonnen und damit seinen ersten Erfolg auf der European Tour gefeiert.

von dpa

26. August 2018, 17:13 Uhr

Der 29-Jährige setzte sich bei der mit einer Million Euro dotierten Veranstaltung in Prag mit einem Gesamtergebnis von 266 Schlägen vor dem Iren Padraig Harrington (268) durch und kassierte dafür 166 660 Euro Preisgeld. Beste Deutsche in der tschechischen Hauptstadt waren Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Sebastian Heisele (Dillingen an der Donau) mit jeweils 279 Schlägen auf dem geteilten 29. Platz.

Mit Rang 36 musste sich Alexander Knappe (280) begnügen. Der Paderborner durfte sich allerdings über einen ganz speziellen Sonderpreis freuen: Der 29-jährige Knappe gewann ein Luxus-Bett, weil er in seiner Auftaktrunde am Donnerstag ein Ass geschlagen hatte.