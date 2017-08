WGC-Turnier : Pieters und Zach Johnson vor Schlusstag in Ohio vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Leah Klafczynski 1 von 1

Belgiens Ryder-Cup-Spieler und der zweimalige Major-Sieger aus den USA liegen mit jeweils 201 Schlägen an der Spitze des mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Einladungsturniers im US-Bundesstaat Ohio. Dritter ist der Australier Scott Hend (202), der mit starken 63 Schlägen die beste Runde des Tages im Firestone Country Club spielte.

Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer hatte das Turnier in Ohio wegen einer Schulterverletzung ausgelassen. Auch beim Major-Turnier in der kommenden Woche, die PGA Championship in Charlotte/US-Bundesstaat North Carolina, wird der 32-Jährige aus Mettmann nicht am Start sein.

Leaderboard

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 08:45 Uhr