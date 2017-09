Amerika gegen Weltauswahl : Presidents Cup: US-Golfer erhöhen Führung auf 8:2

vergrößern 1 von 1 Foto: Julio Cortez 1 von 1

von dpa

Die US-Golfer konnten am Freitag vier der fünf Vierer-Duelle für sich entscheiden. Für den deutlichsten Erfolg im Liberty National Golf Club sorgte das US-Duo Charley Hoffman/Kevin Chappell. Sie besiegten Charl Schwartzel (Südafrika) und Anirban Lahiri (Indien) vorzeitig nach nur 13 gespielten Löchern. Nur British-Open-Champion Jordan Spieth und Patrick Reed mussten sich gegen Adam Hadwin (Kanada) und Hideki Matsuyama (Japan) mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Der Presidents Cup wird am Samstag mit acht weiteren Vierern fortgesetzt. Zum Abschluss folgen am Sonntag zwölf Einzel. Von den bisher elf Vergleichen gewannen die USA neun. 2003 trennte man sich unentschieden. Im Presidents Cup spielen zwölf US-Profis gegen eine Weltauswahl. Allerdings sind für die «Internationalen» keine europäischen Spieler am Start. Die Europäer treten nur im Ryder Cup gegen die USA an.

