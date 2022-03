Tischtennis : Grand Smash-Turniere: WTT eifert Vorbild Tennis nach

Vier Grand-Smash-Turniere pro Jahr sollen im Tischtennis nach Vorbild der Grand Slams im Tennis folgen. Die Premiere in Singapur wird aber von der Weltlage überschattet - und steht in der Kritik.

Die Australian Open im Januar, die French Open Mitte Mai, Wimbledon gleich hinterher und zum Abschluss die US Open: Jeder Sportfan kennt die vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, das berühmteste von ihnen in Wimbledon wurde zum ersten Mal im Jahr 1877 ausgetragen. Im Tischtennis hat nun in Singapur der Versuch begonnen, dieses erfolgreiche Format zu kopi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.