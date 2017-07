Aus familiären Gründen : Grozer fehlt deutschen Volleyballern in WM-Qualifikation

Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer wird in der entscheidenden Phase der WM-Qualifikation in Belgien fehlen. Der Diagonalangreifer verzichtet aus familiären Gründen auf das Turnier von Mittwoch bis Sonntag in Kortrijk. Dies erklärte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.