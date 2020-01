Handball-Bundesliga : GWD Minden verpflichtet Ex-Weltmeister Lichtlein

Handball-Torhüter Carsten Lichtlein spielt von der kommenden Saison an beim Bundesligaclub GWD Minden. Dies gab der Tabellen-15. aus Ostwestfalen bekannt.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Januar 2020, 15:10 Uhr

Der 39 Jahre alte Weltmeister von 2007, der noch beim Ligakonkurrenten HC Erlangen unter Vertrag steht, erhält in Minden einen Kontrakt über zwei Jahre.

«Es ist sehr schön, dass ich zum Ende meiner Karriere noch einmal in diese handballbegeisterte Region zurückkehren kann. Ich hatte in Lemgo meine schönste Zeit und ich mag die Menschen in Ostwestfalen. Dass mir GWD dieses Vertrauen für zwei weitere Jahre geschenkt hat, ist eine große Ehre und eine besondere Anerkennung für mich», sagte der Torhüter.