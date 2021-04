Formel 1 : Hamilton im zweiten Portugal-Training vorn

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im zweiten Training zum Formel-1-Rennen in Portugal zur Bestzeit gerast.

Portimão | Der britische Mercedes-Pilot war in Portimão 0,143 Sekunden schneller als sein niederländischer Rivale Max Verstappen im Red Bull. Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Vor dem dritten Saisonlauf am 2. Mai (16.00 Uhr/Sky) liegt Hamilton in der Gesamtwertung nur einen Punkt vor Verstappen, beide haben je ein Rennen gewonn...

