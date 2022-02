Formel 1 : Hamilton ist „wieder da“: Der Superstar bricht das Schweigen

Er lacht entspannt und bestens gelaunt in die Kamera, den Kopf leicht geneigt, die Hände lässig in den Taschen seiner farbenfrohen Hose.

Lewis Hamilton hat sich zurückgemeldet. „Ich war weg. Jetzt bin wieder da“, schrieb der mittlerweile 37 Jahre alte Superstar der Formel 1 zu einem Foto bei Instagram, das ihn vermutlich am Grand Canyon in den USA zeigt. Über 50 Tage hat Hamilton geschwiegen, sich nach dem bitteren WM-Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember 2021 zurückgezogen. Den Beitrag h...

