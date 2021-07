Formel 1 : Hamiltons ungleicher Kampf mit Red Bull: „Kann nichts tun“

Lewis Hamilton findet sich in dieser Formel-1-Saison in einer ganz ungewohnten Rolle wieder. Der Weltmeister ist nur noch Jäger. Red Bull mit Max Verstappen ist im Vorteil. Das könnte so bleiben.

Spielberg | Alles Klagen wird Lewis Hamilton nichts helfen. Im engen Titelkampf mit Max Verstappen bekommt der Formel-1-Weltmeister bis zum Saisonende keine entscheidenden technischen Verbesserungen mehr für seinen Mercedes. Während WM-Spitzenreiter Verstappen mit Red Bull den Wagen immer weiter entwickelt, konzentriert sich Mercedes längst voll auf die Entwic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.